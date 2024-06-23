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Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны

23 июня 2024 01:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Минобороны объяснили, как действовать военнообязанным, если ТЦК отказывается принимать документ из "Резерв+"
Смартфон с открытым мобильным приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный. Оформить его можно в мобильном приложении "Резерв+". Если электронный документ не принимают в ТЦК, об этом следует сообщать в службу поддержки.

Такое заявление сделала в субботу, 22 июня, в эфире телемарафона "Едині новини" заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко подчеркнула, что электронный военно-учетный документ, согласно постановлению №559 Кабинета министров Украины, равносилен бумажному. Тем, кто имеет сгенерированный документ в "Резерв+", носить бумажный военный билет или приписное свидетельство уже не нужно. Разъяснение по этому поводу Министерство обороны направило во все уполномоченные органы, которые обязаны проверять военно-учетные документы. Речь идет не только о представителях ТЦК, но и о работниках Нацполиции и ГПСУ.

Если работники ТЦК отказываются рассматривать электронный военно-учетный документ, об этом следует сообщать на электронную почту приложения "Резерв+".

"Мы оперативно попробуем с нашими коллегами и партнерами проработать все обращения", — пообещала заместитель главы оборонного ведомства.

Напомним, в приложении "Резерв+" в скором времени можно будет онлайн оформить отсрочку от мобилизации. Такую функцию обещают запустить в течение лета.

Также мы сообщали, когда украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Минобороны
мобилизация
документы
ТЦК и СП
резерв

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