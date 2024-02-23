Як вижити на нулі — Мадяр звернувся до військових з серйозною заявою

Український військовий з позивним "Мадяр". Колаж Новини.LIVE

В Україні продовжується повномасштабна війна, яку розпочала росія. Військовозобов'язаних чоловіків мобілізують на військову службу. Багато добровольців як чоловіків, так і жінок приєднуються до лав ЗСУ, щоб захистити свою державу від окупанта. Звичайно, найскладніше тим, хто воює на нулі. Бійці постійно перебувають під обстрілами ворога.

Український військовий, командир роти "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" дав важливу пораду усім захисникам та захисницям на першій лінії фронту, як гарантувати собі безпеку та виконати бойові завдання. Своє звернення він опублікував в соціальних мережах.

За словами Мадяра, він щодня бачить чимало тривожних повідомлень і запитань, як бійцям вижити на нулі, де відбувається справжнє пекло. Переважно ці повідомлення залишають близькі мобілізованих та військових, які зараз перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

Військовий зазначає, що у нього є лише одна важлива порада для усіх військовослужбовців, які є піхотою, займаються охороною наших бойових позицій, не допускаючи проривів окупантів, зупиняють проникнення ворожих ДРГ та дивляться "у писки ворогу, який стоїть навпроти", — копати правильні окопи, бліндажі, щоб той шквал вогню, який сиплеться на голови, до вас не дістав.

"Ви мусите раз і назавжди запам’ятати один простий зміст поточної польової війни — дрон, арта, лопата. І вас — на нулі — стосується саме лопата. Ви маєте так заритися в тих окопах, бліндажах, щоби той шквал вогню, котрий щоденно валиться на українську землю від ворога… Ви мусите закопатися, як це робили й ми. Але, мабуть, треба трішки досконаліше це зробити та досить терміново, бо скоро земля перестане бути прийнятною до копання", — наголосив Мадяр.

Командир роти наголосив, що лише таким чином, утворивши цілі фортифікаційні споруди, "ви зможете себе якісно захистити, виконати свою функцію, яку перед вами ставить ваше безпосереднє керівництво".

Мадяр також додав, що всі інші українські військові, котрі працюють на дронах, з артилерією, керують танками, стріляють з гаубиць та водять Himars зроблять цю війну на відстані.

"Така фізіологія поточної війни. Без цього нікуди не підеш", – запевнив Мадяр.

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