Українським військовим заборонили публікувати деякі дописи в мережі

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна рада України у четвер, 22 лютого, ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, їм заборонили публікувати деяку інформацію в мережі.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 10313.

Дописи військових в мережі

Законопроєкт містить положення, відповідно до якого військовослужбовцям забороняється розповсюджувати через медіа та Інтернет інформацію, що дозволяє ідентифікувати (включаючи обробку, аналіз та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення):

геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань;

характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

Законопроєкт № 10313. Фото: скриншот

Законопроєкт також встановлює правила, що стосуються надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини, зберігаючи повне фінансове забезпечення, а також розглядає питання щодо нарахування пенсій для військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні винесення питання демобілізації строковиків окремим документом має свою логіку. Таким чином, цей законопроєкт зможе підписати Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, документ "не стане заручником тисяч поправок".

Також Верховна Рада схвалила законопроєкт №10454, спрямований на вдосконалення нормативної бази щодо ціноутворення у сфері оборонних закупівель у період воєнного стану. Раніше через розбіжності у законі виникали конфлікти між постачальниками озброєнь та Державною аудиторською службою.