Как выжить на нуле — Мадяр обратился к военным с серьезным заявлением

Украинский военный с позывным "Мадяр". Коллаж Новини.LIVE

В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала россия. Военнообязанных мужчин мобилизуют на военную службу. Многие добровольцы как мужчин, так и женщин присоединяются к рядам ВСУ, чтобы защитить свое государство от оккупанта. Конечно, сложнее всего тем, кто воюет на нуле. Бойцы постоянно находятся под обстрелами врага.

Украинский военный, командир роты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" дал важный совет всем защитникам и защитницам на первой линии фронта, как обеспечить себе безопасность и выполнить боевые задания. Свое обращение он опубликовал в соцсетях.

По словам Мадяра, он каждый день видит немало тревожных сообщений и вопросов, как бойцам выжить на нуле, где происходит настоящий ад. Преимущественно эти сообщения оставляют близкие мобилизованных и военных, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

Военный отмечает, что у него есть только один важный совет для всех военнослужащих, которые являются пехотой, занимаются охраной наших боевых позиций, не допуская прорывов оккупантов, останавливают проникновение вражеских ДРГ и смотрят "в морды врагу, стоящему напротив", — копать правильные окопы, блиндажи, чтобы тот шквал огня, который сыпется на головы, до вас не достал.

"Вы должны раз и навсегда запомнить одно простое содержание текущей полевой войны — дрон, арта, лопата. И вас — на нуле — касается именно лопата. Вы должны так зарыться в тех окопах, блиндажах, чтобы тот шквал огня, который ежедневно рушится на украинскую землю от врага... Вы должны зарыться, как это делали и мы. Но, пожалуй, нужно немного совершеннее это сделать и достаточно срочно, потому что скоро земля перестанет быть приемлемой к копанию", — подчеркнул Мадяр.

Командир роты подчеркнул, что только таким образом, образовав целые фортификационные сооружения, "вы сможете качественно защитить себя, выполнить свою функцию, которую перед вами ставит ваше непосредственное руководство".

Мадяр также добавил, что все остальные украинские военные, работающие на дронах, с артиллерией, управляющие танками, стреляющие из гаубиц и водящие Himars сделают эту войну на расстоянии.

"Такая физиология текущей войны. Без этого никуда не уйдешь", — заверил Мадяр.

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Напомним, мы сообщали, что украинским военным запретили публиковать некоторые сообщения в сети.

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