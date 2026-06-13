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Головна Штаб СБУ та ГУР підірвали головний нафтовий термінал на півдні Росії

СБУ та ГУР підірвали головний нафтовий термінал на півдні Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 16:35
СБУ та ГУР підірвали головний нафтовий термінал на півдні Росії
Пожежа на нафтовому терміналі. Фото: Nfront

Служба безпеки України спільно з ГУР та ССО провела успішну спецоперацію та завдала масованого удару по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Далекобійні безпілотники поцілили безпосередньо у резервуарний парк найбільшого комплексу перевалки скрапленого палива на півдні країни-агресора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Масштабні руйнування резервуарного нафтотерміналу

Спецпризначенці виконували чітке завдання з ліквідації паливної бази, яка фінансує російську армію.

"Безпілотники СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу", — повідомили в СБУ.

Внаслідок вибухів на стратегічному об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Вогонь швидко перекинувся на сусідню автомобільну стоянку вантажівок та складську інфраструктуру підприємства.

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Окремо під удар потрапили й позиції зенітних комплексів окупантів, які мали прикривати цей об'єкт.

Позбавлення Росії нафтодоларів

У силових структурах наголошують, що цей нафтогазовий гігант є прямим джерелом грошей для ведення бойових дій проти України.

Саме російські нафтодолари Кремль щодня перетворює на ракети та ударні безпілотники для обстрілів наших мирних міст. Тому наші бійці обіцяють і надалі системно проводити такі нальоти, щоб повністю перекрити Москві можливості заробляти на експорті палива.

Як раніше писали Новини.LIVE, у травні ефективність української ППО у перехопленні ворожих ракет і дронів була на рівні понад 88%. Крім того, протягом місяця Сили оборони України знищили велику кількість ворожих засобів повітряного нападу — більше ніж 57 000 повітряних цілей.

Також ми повідомляли, що у Краснодарському краї РФ було уражено великий нафтопереробний завод "Афіпський". Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, а його річний обсяг переробки становить 6,25 млн тонн нафти. 

сбу ГУР удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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