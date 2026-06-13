СБУ и ГУР взорвали главный нефтяной терминал на юге России

Пожар на нефтяном терминале. Фото: Nfront

Служба безопасности Украины совместно с ГУР и ССО провела успешную спецоперацию и нанесла массированный удар по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Дальнобойные беспилотники поразили непосредственно резервуарный парк крупнейшего комплекса перевалки сжиженного топлива на юге страны-агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Масштабные разрушения резервуарного нефтетерминала

Спецназовцы выполняли четкую задачу по ликвидации топливной базы, которая финансирует российскую армию.

"Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала", — сообщили в СБУ.

В результате взрывов на стратегическом объекте вспыхнул масштабный пожар. Огонь быстро перекинулся на соседнюю автомобильную стоянку грузовиков и складскую инфраструктуру предприятия.

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Отдельно под удар попали и позиции зенитных комплексов оккупантов, которые должны были прикрывать этот объект.

Лишение России нефтедолларов

В силовых структурах отмечают, что этот нефтегазовый гигант является прямым источником денег для ведения боевых действий против Украины.

Именно российские нефтедоллары Кремль ежедневно превращает в ракеты и ударные беспилотники для обстрелов наших мирных городов. Поэтому наши бойцы обещают и в дальнейшем системно проводить такие налеты, чтобы полностью перекрыть Москве возможности зарабатывать на экспорте топлива.

Как ранее писали Новини.LIVE, в мае эффективность украинской ПВО в перехвате вражеских ракет и дронов составила более 88%. Кроме того, в течение месяца Силы обороны Украины уничтожили большое количество вражеских средств воздушного нападения — более 57 000 воздушных целей.

Также мы сообщали, что в Краснодарском крае РФ был поражен крупный нефтеперерабатывающий завод "Афипскиий". Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, а его годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти.