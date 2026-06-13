ППО України у травні перехопила понад 88% ракет та безпілотників

Мобільно-вогнева група ППО збиває повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Понад 88% російських ракет та безпілотників збили наші підрозділи протиповітряної оборони за підсумками травня 2026 року. Російська армія весною влаштувала дуже сильні та постійні обстріли по містах, однак військові все одно змогли ліквідувати величезну кількість повітряних цілей противника, заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Результативність української ППО

Речник Генштабу Андрій Ковальов виступив на спеціальному брифінгу та розповів про відбиття цих нальотів.

"Попри безпрецедентну інтенсивність нальотів у весняний період 2026 року, підрозділи Сил оборони України показують високу стабільну результативність на рівні 88-90%", — повідомив військовий.

Рекордна статистика збитих цілей

Також він заявив, що Сили оборони лише за один місяць весни, травень, знищили більше ніж 57 тисяч повітряних цілей.

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Сюди входять як великі ракети, так і розвідувальні та ударні безпілотників, які ворог запускав по всій країні.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський зустрівся з бійцями Сил безпілотних систем та нагородив їх державними відзнаками. За його словами, з моменту заснування цього роду військ, їм вдалося знищити більш ніж 356 тисяч російських цілей.

Також ми писали, що удари по логістиці РФ мають змінити ситуацію на півдні України, у тому числі й на окупованих територіях. Подальше посилення такого тиску створить для російського угруповання серйозні труднощі із забезпеченням свого війська.