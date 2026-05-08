"Азов" заявил о возвращении в Мариуполь: город патрулируют с неба

Украинские военные готовят дрон к запуску. Фото: Армия Inform

Пилоты 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" уже патрулируют временно оккупированный Мариуполь с помощью разведывательно-ударных комплексов. Военные контролируют дороги и логистику российских сил на глубину до 160 км от линии фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 1-й корпуск НГУ "Азов".

"Азов" патрулирует Мариуполь

В "Азове" рассказали, что в объективы разведывательных комплексов попадают военные цели оккупантов в самом Мариуполе и на его окраинах. Российские войска используют городские дороги для переброски личного состава, техники и другого военного оборудования.

В подразделении отметили, что продолжают формировать так называемую "санитарную зону" для российской логистики, а глубина ударов в дальнейшем будет только увеличиваться.

"Азов" также заявил, что уже вернулся в родной Мариуполь — пока с воздуха. В то же время в корпусе намекнули на дальнейшее расширение своих возможностей.

Читайте также:

"Азов" уже патрулирует родной Мариуполь. Пока с неба. Но дальше будет", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владислава Волошина, в Гуляйполе Запорожской области уже не осталось ни одного уцелевшего дома. По его словам, населенный пункт фактически уничтожен, а сообщения о "мирной жизни" там не соответствуют реальности.

В то же время Александр Сырский сообщал, что в 2026 году Россия планирует производить 7,3 млн FPV-дронов. Кроме того, враг масштабирует войска БпС, копируя украинские технологические и тактические решения.