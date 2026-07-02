Украина будет финансировать создание роботов-гуманоидов для ВСУ

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Министерство обороны Украины запускает грантовый конкурс на создание роботов-гуманоидов для нужд Сил обороны. Проект призван ускорить роботизацию передовой и помочь сохранить жизни украинских военных. Первые разработки будут относительно простыми, но в дальнейшем их функционал планируется постепенно расширять.

Об этом во время мероприятия Brave1 Advantage сообщили министр обороны Украины Михаил Федоров и руководитель кластера оборонных технологий Brave1 Андрей Гриценюк, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на корреспондентку hromadske.

Для ВСУ будут разрабатывать роботов-гуманоидов

Министерство обороны Украины объявило о проведении грантового конкурса, в рамках которого будет финансироваться создание роботов-гуманоидов для нужд украинской армии.

Одной из главных задач инициативы станет максимальная роботизация первой линии боевого столкновения. Ожидается, что новые инженерные решения помогут снизить риски для военнослужащих, а также более эффективно удерживать позиции и выполнять боевые задачи.

Объясняя необходимость развития этого направления, Михаил Федоров подчеркнул, что будущее войны все больше зависит от технологий, а не только от человеческого ресурса. По его словам, Украина должна максимально использовать роботизированные системы, чтобы сохранять жизни защитников и укреплять обороноспособность.

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"Нам нужно думать, как на первой линии максимально применять роботизированные технологии, как бороться за жизнь каждого военного на поле боя. Как сделать так, чтобы технологии быстрее сражались с технологиями. Потому что сегодня наши военные делают просто невероятную работу в условиях такого насыщения дронами. Наша задача — это решения, которые позволят нам максимально помочь удержать первую линию благодаря технологиям", — сказал Федоров.

По словам Андрея Гриценюка, развитие гуманоидной робототехники соответствует современным мировым тенденциям. Он отметил, что это направление стремительно развивается в США и Китае, поэтому Украина также стремится создать собственные технологические решения для усиления боеспособности войск. В то же время, в отличие от гражданского сегмента, украинская программа будет ориентирована исключительно на оборонные нужды.

Гриценюк пояснил, что на первом этапе украинские инженеры сосредоточатся на создании более простых роботизированных платформ. В будущем их функционал будет постепенно расширяться в соответствии с потребностями Сил обороны.

"Мы видим, насколько бурно развивается направление человекоподобных роботов во всем мире — в Китае, в Соединенных Штатах. Мы видим, что подобные роботы имеют большое значение для усиления боеспособности нашей армии. Поэтому мы движемся в этом направлении. Конечно, сначала это будут более простые роботы, затем они будут становиться всё сложнее и сложнее. Но для нас главное, в отличие от гражданской индустрии гуманоидных роботов, — создать именно те устройства, которые будут помогать нашим военным", — сказал он.

В то же время современные гуманоидные роботы пока имеют ряд технических ограничений. Такие системы остаются дорогостоящими в производстве, имеют значительный вес, требуют регулярной подзарядки, могут терять равновесие или выходить из строя. В частности, движение гуманоида обеспечивают около 20 двигателей, и для стабильной работы каждый из них должен функционировать безупречно. Кроме того, использование таких роботов вместе с регулярными воинскими подразделениями может создавать дополнительные риски.

Украина уже стала одной из ключевых мировых площадок для испытания новейших оборонных технологий. В частности, ранее в страну доставили гуманоидных роботов-солдат Phantom MK-1 от Foundation для оценки их эффективности. Новый грантовый конкурс должен способствовать появлению собственно украинских разработок в этом направлении.

Новини.LIVE сообщали, что ВСУ уже применяют на фронте украинские управляемые авиабомбы (КАБ). В настоящее время военные используют разработки двух из восьми отечественных производителей, которые демонстрируют высокие показатели эффективности во время испытаний. Создание КАБ является частью более широкой стратегии развития оборонных инноваций в рамках платформы Brave1.

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