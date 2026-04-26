Билецкий назвал семь вещей, которые поражают в Украине во время войны

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: t.me/ab3army

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, очертил семь ключевых вещей, которые, по его словам, больше всего поражают в Украине на пятый год полномасштабной войны. Они стали символами перемен, формирующих современную Украину в условиях войны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Андрей Билецкий заявил в комментарии журналу NV.

Что больше всего поражает Билецкого на войне

Прежде всего, Билецкий отметил уникальную способность украинцев к самоорганизации. По его словам, в первые дни большой войны сотни тысяч людей добровольно стали на защиту страны, часто без предварительного опыта.

Вторым важным изменением он назвал формирование новой армии. Речь идет об адаптации мирового опыта, создании новых подходов и военной культуры, где эффективные решения нередко рождаются непосредственно на местах, а не только на уровне командования.

"Креативный и инженерный потенциал нации. Несмотря на общее мнение о том, что украинская промышленность давно переживает упадок, война открыла мощный технический и изобретательский ресурс. Появились решения, которые еще вчера казались невозможными", — сказал Андрей Билецкий.

Также среди ключевых изменений он назвал культурный подъем. Украинская музыка и литература, по его словам, стали неотъемлемой частью повседневной жизни, сформировав собственное уникальное пространство.

Важным сдвигом Билецкий считает и усиление роли украинского языка. Он все больше вытесняет русский из публичного пространства, что свидетельствует о глубоких ментальных изменениях в обществе.

Шестым пунктом бригадный генерал назвал украинских раненых военных. По словам командира, их стойкость и сила духа поражают даже опытных бойцов.

Завершает перечень стойкость и единство украинцев во время российских атак на энергетическую инфраструктуру. Билецкий подчеркнул, что пережитая зима показала способность общества выдерживать сложные испытания и поддерживать армию.

