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Главная Штаб ВСУ нанесли удар по месту запуска БПЛА и складу российских дронов

ВСУ нанесли удар по месту запуска БПЛА и складу российских дронов

Ua ru
5 октября 2026 14:37
Силы обороны нанесли удар по месту запуска БПЛА, складу дронов и российскому пункту управления
Мобильно-огневая группа. Фото: facebook.com/DPSUkraine

4 октября и в ночь на 5 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российской армии на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Среди них были объекты, связанные с применением беспилотников, управлением войсками, связью и ремонтом техники, а также районы сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

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В Донецке были поражены объекты российских войск

В районе города Донецк Силы обороны Украины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских подразделений. В том же районе украинские военные нанесли удар по узлу связи российского агрессора.

В Генштабе подчеркнули важность таких ударов для ослабления возможностей российской армии.

"Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности российской армии применять ударные беспилотники и наносить ими удары по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

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В Запорожской области поражены пункт управления и ремонтное подразделение

В районе Бердянска Запорожской области под удар попали пункт управления российских войск и склад беспилотников. Еще один военный объект — ремонтное подразделение армии РФ — был поражен в районе Любимовки.

Украинские военные также нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника. Речь идет о районах Комыш-Зори в Запорожской области, Успенки в Луганской области и Донецке.

Украина продолжает наносить удары по военной инфраструктуре России

В Генеральном штабе отметили, что работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается. Удары направлены на ослабление возможностей российских подразделений вести боевые действия и атаковать Украину.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 4 октября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" атаковали военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ, примерно в 500 километрах от Украины. По данным СБУ, в ходе атаки были поражены российские истребители Су-35 и Су-34, а также склад боеприпасов.

Также ранее Третий армейский корпус обнародовал видео с операции "Вивальди" в Лиманском районе. На кадрах показана работа украинских военных во время зачистки населенных пунктов.

ВСУ военные склады Генштаб ВСУ война в Украине Силы обороны Украины
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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