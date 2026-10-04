ВСУ уничтожили «Бук М3» и место запуска ударных БПЛА России

Разведчики 92-й отдельной штурмовой бригады. Фото: Генеральный штаб ВСУ

В течение 3 октября и в ночь на 4 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. В частности, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", а вблизи Донецка — объект, где российские войска хранили, готовили и запускали ударные беспилотники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

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ЗРК "Бук-М3" и место запуска БПЛА

В районе Курошана Запорожской области украинские военные поразили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". А в районе Донецка Силы обороны нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск.

"Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности РФ применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины", — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Удар по станции РЭБ, узлам связи и ремонтным подразделениям

Еще одним пораженным объектом стала станция радиоэлектронной борьбы российских войск в районе города Климово Брянской области РФ.

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Кроме того, украинские военные нанесли удар по телекоммуникационным узлам российских подразделений в районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области.

В Луганской области под удар попали ремонтные подразделения оккупационных войск в районах Веселой Тарасовки и Лисичанска.

В Генштабе сообщили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Что известно об операции "Вивальди"

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус обнародовал видео из третьего сезона операции "Вивальди". На кадрах показана работа украинских военных во время зачистки населенных пунктов в Лиманском районе.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил о продолжении операции "Вивальди". По его словам, в рамках операции украинские силы уже деоккупировали около 125–140 квадратных километров территории. Президент отметил, что российские войска понесли значительно большие потери, чем украинские силы.