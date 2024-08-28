Сухпайки для военных — в Минобороны заявили об изменениях

Украинский военный с сухпайком. Фото: АрмияInform

В Министерстве обороны Украины объявили об изменении подхода к формированию сухпайков военных. Учтут религиозные, медицинские и этические потребности защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 28 августа.

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В рамках инициативы министерство планирует расширить ассортимент сухпайков. Это позволит обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в том числе растительными, кошерными и халяльными наборами.

В Минобороны отметили, что новые сухпайки станут доступны с декабря 2024 года.

"Мы стремимся создать условия, в которых каждый защитник Украины будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Знаем, что многие наши военные придерживаются различных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности, поэтому мы активно сотрудничаем с религиозными общинами и экспертами в сфере питания. Мы также понимаем важность этического выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии. Это не только вопрос питания, но и уважения к убеждениям каждого бойца", — говорит заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.