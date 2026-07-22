Ракетно-дроновая атака РФ на Украину: результаты ПВО

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 22 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив баллистическую ракету, управляемые авиационные ракеты и 216 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 204 вражеских БпЛА и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и ударных дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 22 июля: результаты работы ПВО

В ночь на 22 июля, начиная с 18:00 21 июля, российские оккупанты совершили массированное воздушное нападение на территорию Украины. Враг применил одну баллистическую ракету Искандер-М с территории временно оккупированнойАвтономной Республики Крым и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства над временно оккупированным Крымом.

Кроме того, оккупанты запустили 216 ударных беспилотников различных типов. Среди них — Shahed (в том числе реактивные), Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись со направлений Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Донецк (временно оккупированная территория) и Гвардейское (временно оккупированная Автономная Республика Крым).

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских беспилотника типов Shahed, Гербера, Италмас и других типов. Воздушные цели были обезврежены на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время военные сообщили, что зафиксировано попадание одной баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БпЛА в 12 точках. Кроме того, падение обломков сбитых воздушных целей зафиксировали еще в семи точках.

В Воздушных силах отметили, что по состоянию на утро воздушная атака еще продолжалась, а в украинском воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и подчеркнули, что борьба за украинское небо продолжается.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно украинские военные поразили российский истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области РФ. Кроме того, Силы обороны нанесли удары по радиолокационной станции "Буссоль-С", трем складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, а также трем пунктам управления беспилотниками оккупантов.

Новини.LIVE также сообщали, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" провели зачистку в Константиновке Донецкой области. После выполнения боевой задачи украинские защитники подняли государственный флаг в центре города. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба полка, отметив, что военные продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении.