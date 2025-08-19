В бригаду Азов приглашают боевых медиков и предлагают хорошее обеспечение

Боевой медик "Азова". Фото: бригада "Азов"

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу медиков эвакуационного отделения. Нужен опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами, а также будет преимуществом специальное/высшее медицинское образование. Платить будут 25 000 — 120 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Бригаде нужны медики, которые будут работать в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона, в частности:

оказывать неотложную медицинскую помощь при эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;

периодически дежурить на пункте сортировки раненых;

сопровождать "тяжелых" пациентов в медучреждения;

периодически ассистировать в обучении медиков подразделений;

организовывать рабочее пространство в эвакуационном транспорте;

контролировать оснащение эвакуационного транспорта;

собирать и обрабатывать санитарные данные.

Подойдет кандидат на должность, который:

имеет опыт работы в эвакуации раненых и с ургентными пациентами;

готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании и регулярно проходить обучение;

будет придерживаться принципов доказательной медицины.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.

Также бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться, должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.