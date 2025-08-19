В бригаду Азов приглашают боевых медиков и предлагают хорошее обеспечение

Для боевых медиков в "Азове" есть вакансия — хорошее обеспечение
Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу медиков эвакуационного отделения. Нужен опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами, а также будет преимуществом специальное/высшее медицинское образование. Платить будут 25 000 — 120 000 грн.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Бригаде нужны медики, которые будут работать в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона, в частности:
- оказывать неотложную медицинскую помощь при эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
- периодически дежурить на пункте сортировки раненых;
- сопровождать "тяжелых" пациентов в медучреждения;
- периодически ассистировать в обучении медиков подразделений;
- организовывать рабочее пространство в эвакуационном транспорте;
- контролировать оснащение эвакуационного транспорта;
- собирать и обрабатывать санитарные данные.
Подойдет кандидат на должность, который:
- имеет опыт работы в эвакуации раненых и с ургентными пациентами;
- готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании и регулярно проходить обучение;
- будет придерживаться принципов доказательной медицины.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн/день.
Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.
Также бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться, должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.
Читайте Новини.LIVE!