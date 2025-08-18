Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает медицинским кураторам

Врач. Фото иллюстративное: clinic.motorsich.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о медицинских кураторах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 15 августа.

Обязанности медицинского куратора в бригаде "Азов"

Медицинский куратор должен контролировать пребывание раненых и больных в медучреждениях и реабилитационных центрах. Такой военный ведет медицинскую документацию и журналы отчетности, обеспечивает точный учет медицинских карточек, направлений и историй болезней, подает документы на выплаты для раненых военнослужащих. Среди обязанностей специалиста коммуникация с руководством подразделений, медицинскими учреждениями и координаторами медицинского сопровождения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют навыки работы с компьютером: знают, как создавать таблицы и документы. Медицинский куратор должен свободно владеть украинским языком. Кроме того, желательно, чтобы он имел медицинское образование.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые будут эвакуировать раненых гусеничной техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Также в "Азове" не хватает людей, которые умеют работать с ИТ. Речь идет о специалистах по искусственному интеллекту (AI).