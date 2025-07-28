Работа в Азове — какие условия предлагают аналитикам разведки

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает на работу специалистов на должность аналитиков разведки. Канидидаты должны уметь уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и прочее. В случае выполнения работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 16 июля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;

учет и ведение служебной документации;

контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;

навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;

опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;

опыт OSINT;

является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" нужны автоэлектрики. В частности, надо иметь соответствующие знания и не менее 1 года работы.

Также мы писали, что бригада ищет людей на должность боевых медиков. Потенциальные кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и не менее 1 года опыта работы.