Работа в Азове — какую зарплату предлагают хирургам

В "Азове" требуются хирурги — какие условия и зарплата
Бригаде "Азов" требуются на работу специалисты на должность абдоминальных, торакальных хирургов. От потенциальных кандидатов требуется иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в четверг, 24 июля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных;
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" нужны боевые медики. В частности, тема иметь удовлетворительную физическую подготовку и не менее 1 года опыта работы.
Также мы писали, что бригада ищет людей на должность аналитиков разведки. Потенциальные кандидаты должны уверенно пользоваться компьютером и не только.
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