Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб "Азов" в поисках хирургов — какую предлагают зарплату

"Азов" в поисках хирургов — какую предлагают зарплату

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 03:26
Работа в Азове - какую зарплату предлагают хирургам
Хирурги. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада "Азов" приглашает на работу специалистов на должность абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Потенциальным кандидатам нужно иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы. За выполненную работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в понедельник, 8 сентября, на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
"Азов" у пошуках хірургів — яку пропонують зарплату - фото 1
Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот с сайта вакансий

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • контролировать внешние кровотечения, дебридмент и делать хирургическую обработку ран, фасциотомия;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азов" ищет медиков эвакуационного отделения. Кандидатам нужно иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также бригаде нужны люди, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о медицинских кураторах.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" вакансии война в Украине
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации