Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Мастерам руля есть работа — в "Азове" нужны водители медпункта

Мастерам руля есть работа — в "Азове" нужны водители медпункта

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 03:26
В бригаде Азов есть потребность в водителях медпункта, открыта вакансия
Эвакуация раненого бойца ВСУ. Фото: Азов

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
На роботу до "Азова" запрошують водіїв техніки — які умови - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Какие обязанности кандидата

  • проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой;
  • контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.

Требования к кандидату

  • наличие водительских прав категории В и опыта вождения не менее 1 года;
  • умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения;
  • умелое вождение техники в любое время года и время суток;
  • готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой;
  • пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения будут преимуществом;
  • готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем;
  • готовность учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.

Условия работы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.

Также в бригаду требуются водители-заправщики. На работу приглашают людей, которые ранее работали на заправках.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии водители Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации