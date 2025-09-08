В бригаде Азов есть потребность в водителях медпункта, открыта вакансия

Эвакуация раненого бойца ВСУ. Фото: Азов

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Какие обязанности кандидата

проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой;

контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.

Требования к кандидату

наличие водительских прав категории В и опыта вождения не менее 1 года;

умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения;

умелое вождение техники в любое время года и время суток;

готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой;

пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения будут преимуществом;

готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем;

готовность учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.

Условия работы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.

Также в бригаду требуются водители-заправщики. На работу приглашают людей, которые ранее работали на заправках.