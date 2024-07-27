Работа в "Азов" до 125 000 грн — нужны специалисты с техническим складом ума

Боец бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада "Азов" приглашает на работу инженеров по ремонту дронов. Нужны специалисты с техническим складом ума и знаниями по ремонту различных дронов, а именно DJI, Autel, FPV. Зарплата составляет 25 000-125 000 гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 20 июля.

Читайте также:

Вакансия инженер по ремонту дронов в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Как устроиться на работу в "Азов"

Азовцы приглашают на работу специалиста, который будет заниматься ремонтом агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.

Подходит кандидат на должность, имеющий:

умение пользоваться измерительными приборами;

среднее или высшее техническое образование;

знание микроэлектроники и схемотехники;

умение паять DIP, BGA, SMD компоненты, а также под микроскопом.

Кроме того, преимущество будет иметь аккуратный специалист с техническим складом ума, который имеет желание к обучению и саморазвитию и опыт работы на подобной должности 1 год. Также желательно умение летать на мультикоптерах.

Боец бригады "Азов" ремонтирует дрон. Фото: facebook.com/azov.media4308

"Азов" предлагает следующие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен ;

; возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригада приглашает на работу инженеров технической охраны. Занять этот пост могут люди с техническим образованием и опытом работы по специальности.

Также азовцы нуждаются в пожарном-водителе. Подойдет специалист, имеющий опыт работы в службах МЧС и участвовавший в ликвидации пожаров. Предлагают зарплату до 125 тысяч гривен в зависимости от дислокации и задач.

Добавим, что Азов ищет повара с опытом технологии приготовления блюд, а также правил хранения сырых продуктов и полуфабрикатов. Платить обещают до 125 тысяч гривен.