Минобороны ответило, почему в Армия+ может не отражаться статус военного

Военный пользуется телефоном. Фото: expres.online

Министерство обороны сообщило, что в приложении Армия+ не отражается статус военного. Это мешает им представлять электронные рапорты и использовать другие функции программы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook в пятницу, 16 августа.

Читайте также:

Почему не отображается статус военного в Армия+

Причина этой проблемы может заключаться в том, что операторы ТЦК не внесли актуальную информацию в реестр "Оберег" или допустили ошибку при ее введении.

Однако Министерство обороны уверяет, что разрешение этой ситуации возможно без необходимости личного посещения ТЦК. Для обновления данных достаточно использовать приложение Резерв+. Для этого нужно заполнить три необходимых поля в Резерв+ и перейти в раздел "исправить данные онлайн".

Далее следует выбрать опцию "я военный, но до сих пор на учете", а в запросе указать название призванного на службу ТЦК и номер воинской части.

Если данные не обновятся после этого, в министерстве призвали обратиться в службу поддержки Армия+ через их страницу в Facebook.

Стоит отметить, что Армия+ доступна только для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Другие подразделения Сил обороны Украины смогут пользоваться этим приложением позже. Министерство обороны подтверждает, что процесс цифровизации постепенно будет охватывать все военные структуры.

Пост Миноборони. Фото: скриншот