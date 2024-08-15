Скільки електронних рапортів уже подано через Армія+ — відповідь Міноборони

Військовий тримає в руках телефон. Фото: УНІАН

Застосунок Армія+ було презентовано 8 серпня. Вже було подано понад 1 100 електронних рапортів уже подано через цю платформу.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони України у четвер, 15 серпня.

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Подача рапорту через додаток Армія+

Відомо, що вже 123 військові частини запровадили процедуру подачі електронних рапортів.

"Через Армію+ подано 1 100 електронних рапортів, які мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один із найбільш затребуваних документів у військових тепер можна подати не за кілька днів, а за лічені хвилини", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

В Міноборони запевнили, що у разі виникнення складнощів, команда Армія+ готова надати консультації військовому чи підрозділу та допомогти пройти процес подачі рапорту.