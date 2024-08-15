Сколько электронных рапортов уже подано через Армия+ — ответ Минобороны

В Минобороны ответили, сколько электронных рапортов уже подано через Армию+
Применение Армия+ было представлено 8 августа. Уже было подано более 1 100 электронных рапортов, уже представлено через эту платформу.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины в четверг, 15 августа.
Подача рапорта через приложение Армия+
Известно, что уже 123 воинских части ввели процедуру подачи электронных рапортов.
"Через Армию+ представлено 1 100 электронных рапортов, имеющих такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых востребованных документов в военных теперь можно подать не через несколько дней, а в считанные минуты", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
В Минобороны заверили, что в случае возникновения сложностей команда Армия+ готова предоставить консультации военному подразделению и помочь пройти процесс подачи рапорта.
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