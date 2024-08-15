Сколько электронных рапортов уже подано через Армия+ — ответ Минобороны

Военный держит в руках телефон. Фото: УНИАН

Применение Армия+ было представлено 8 августа. Уже было подано более 1 100 электронных рапортов, уже представлено через эту платформу.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины в четверг, 15 августа.

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Подача рапорта через приложение Армия+

Известно, что уже 123 воинских части ввели процедуру подачи электронных рапортов.

"Через Армию+ представлено 1 100 электронных рапортов, имеющих такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых востребованных документов в военных теперь можно подать не через несколько дней, а в считанные минуты", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В Минобороны заверили, что в случае возникновения сложностей команда Армия+ готова предоставить консультации военному подразделению и помочь пройти процесс подачи рапорта.