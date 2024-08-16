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В Армія+ може не відображатися статус військового — у Міноборони назвали причину

16 серпня 2024 19:57
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Міноборони відповіло, чому в Армія+ може не відображатися статус військового
Військовий користується телефоном. Фото: expres.online
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Міністерство оборони повідомило, що у застосунку Армія+ не відображається статус військового. Це заважає їм подавати електронні рапорти та використовувати інші функції програми.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у  Facebook у п'ятницю, 16 серпня.

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Причина цієї проблеми може полягати в тому, що оператори ТЦК не внесли актуальну інформацію до реєстру "Оберіг" або допустили помилки при її введенні.

Однак Міністерство оборони запевняє, що вирішення цієї ситуації можливе без необхідності особистого відвідування ТЦК. Для оновлення даних достатньо скористатися застосунком Резерв+. Для цього потрібно заповнити три необхідні поля у Резерв+ і перейти в розділ "виправити дані онлайн".

Далі слід обрати опцію "я військовий, але досі на обліку", а в запиті вказати назву ТЦК, що призвав на службу, та номер військової частини.

Якщо дані не оновляться після цього, в міністерстві закликали звернутися до служби підтримки Армія+ через їхню сторінку у Facebook.

Варто зазначити, що на даний момент Армія+ доступна лише для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Інші підрозділи Сил оборони України зможуть користуватися цим застосунком пізніше. Міністерство оборони підтверджує, що процес цифровізації буде поступово охоплювати всі військові структури.

Допис Міноборони. Фото: скриншот
Допис Міноборони. Фото: скриншот 
  • Інфографіка від Міністерства оборони
    Інфографіка від Міністерства оборони
  • Інфографіка від Міністерства оборони
    Інфографіка від Міністерства оборони
  • Інфографіка від Міністерства оборони
    Інфографіка від Міністерства оборони
  • Інфографіка від Міністерства оборони
    Інфографіка від Міністерства оборони
  • Інфографіка від Міністерства оборони
    Інфографіка від Міністерства оборони
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