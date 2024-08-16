Правительство разрешило бронировать работников мобильных операторов и интернет-провайдеров

Ремонтные работы на башне мобильной связи. Фото: Киевстар

Правительство одобрило изменения в постановление №76. Теперь крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы получат возможность резервировать своих работников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 16 августа.

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Федоров заявил, что аварийные бригады провайдеров и операторов активно работают над восстановлением телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы украинцы могли пользоваться связью и интернетом, несмотря на перебои с электроснабжением и обстрелами.

Компании теперь получат возможность забронировать своих работников для поддержания связи. Подробные требования к таким компаниям указаны в инфографике. Он подчеркнул, что важно, чтобы они имели статус критически важного предприятия и отвечали требованиям НЦУ.

"Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточений, решение о бронировании работников — один из необходимых шагов. Обесточение не должно влиять на базовые жизненные потребности людей", — написал Федоров.

Инфографика от Минцифры