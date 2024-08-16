Мобилизация 2024 — Кабмин обновил требования к повесткам

Голосование в Кабмине. Фото: Кабинет министров Украины

В Кабинете министров определили требования к повесткам, выдаваемым призывникам, военнообязанным и резервистам. Кроме того, правительство определило механизм их проверки и отправки.

Об этом заявил постпред Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в пятницу, 16 августа.

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Новые требования повесток

Как отмечается, новые повестки получат уникальный QR-код, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

Также определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе с помощью электронного кабинета военнообязанного в приложении "Резерв+".

Скриншот сообщения Мельничука

Также кроме этого, определен статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью ЕГР (в частности, в распечатанном виде) и их юридической силы, а также определены адреса отправки повестки резервистам или военнообязанным, которые уточнили свои персональные данные в течение 60 дней после вступление в силу нового закона о мобилизации. Уточнено также и содержание информации, которая содержится в описании вложения, и направляется вместе с повесткой.