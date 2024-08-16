Уряд дозволив бронювати працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Ремонтні роботи на вежі мобільного зв'язку. Фото: Київстар

Уряд схвалив зміни до постанови № 76. Тепер великі інтернет-провайдери та мобільні оператори отримають можливість резервувати своїх працівників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, 16 серпня.

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Бронювання працівників інтернет-провайдерів та мобільних операторів

Федоров заявив, що аварійні бригади провайдерів і операторів активно працюють над відновленням телекомунікаційної інфраструктури, щоб українці могли користуватися зв'язком і інтернетом, незважаючи на перебої з електропостачанням та обстріли.

Компанії тепер отримають можливість бронювати своїх працівників для підтримки зв'язку. Докладні вимоги до таких компаній зазначені в інфографіці. Він наголосив, що важливо, щоб вони мали статус критично важливого підприємства та відповідали вимогам НЦУ.

"Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей", — написав Федоров.

Інфографіка від Мінцифри