Мобілізація 2024 — Кабмін оновив вимоги до повісток

Голосування у Кабміні. Фото: Кабінет міністрів України

У Кабінеті міністрів визначили вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам. Крім того, уряд визначив механізм їхньої перевірки та надсилання.

Про це заявив постпред Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у п'ятницю, 16 серпня.

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Як зазначається, нові повістки отримають унікальний QR-код, з чиєю допомогою можна перевірити всю інформацію, вказану у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету військовозобов’язаного у застосунку "Резерв+".

Скриншот допису Мельничука

Також крім цього, визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою ЄДР (зокрема, у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили, а також визначено адреси надсилання повістки резервістам або військовозобов’язаним, які уточнили свої персональні дані протягом 60 днів після набуття чинності нового закону про мобілізацію. Уточнено й зміст інформації, яка міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.