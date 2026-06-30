Украинские военные поразили два моста и другие объекты оккупантов

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинские воины 29 июня и в ночь на 30 июня нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, защитники нанесли удары по двум мостам. Также уточнены результаты поражения НПЗ "Славянский".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Удары Украины по объектам противника

Украинские воины поразили автомобильный мост в районе Азовского в Запорожской области, а также железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму. По информации Генштаба, эти объекты враг использует для переброски личного состава, оружия, боеприпасов и материально-технических средств.

В настоящее время результаты поражения уточняются.

Кроме того, военные нанесли удары по пунктам управления БпЛА противника в районах Веселой Лопани Белгородской области России, Комара в Донецкой области, Мирного, Лугового и Скелек Запорожской области. Также был поражён командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе Старомлиновки Донецкой области.

Результаты поражения НПЗ "Славянский"

"По результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня 2026 года по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ), подтверждено уничтожение четырёх резервуаров общим объёмом 35 тыс. м³, повреждение ещё девяти резервуаров общим объёмом 30 тыс. м³, а также установки по переработке нефти", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, украинские защитники поразили три моста, склад материально-технических средств и пункты управления российских захватчиков.

Ранее бойцы спецподразделения ГУР "Артан" без потерь со своей стороны уничтожили группу российских десантников-разведчиков. В конце мая 2026 года противник скрытно проник в поселок Степногорск в Запорожской области.