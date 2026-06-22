Силы обороны Украины нанесли удар по заводу электроники в Воронеже

В России горит завод в результате ударов ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу в российском Воронеже, который производит электронные компоненты для ракет "Искандер" и крылатых ракет Х-101. Для атаки были применены высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования. В Генштабе заявляют, что это предприятие является важным звеном российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ в понедельник, 22 июня.

ВСУ атаковали завод по производству электроники в Воронеже

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что под удар попало предприятие, производящее электронику для российских ракетных систем, в частности оперативно-тактических комплексов "Искандер" и крылатых ракет Х-101. Также его продукция используется в системах противовоздушной обороны РФ.

Завод входит в кооператив российского ВПК и обеспечивает производство широкого спектра электронных компонентов для ракетного вооружения.

"Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер". Кроме того, в рамках кооперации завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО. В частности: транзисторных сборок и матриц для блоков крылатых ракет Х-101; полупроводниковых матриц для бортовых цифровых вычислительных машин БЦОМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К"; диодов и транзисторных сборок для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1", — сообщили в Генштабе.

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В ведомстве подчеркнули, что продукция этого предприятия напрямую используется в производстве высокоточного оружия, которым российские войска наносят удары по Украине.

Также в Генштабе подчеркнули, что поражение таких объектов снижает производственные возможности РФ в сфере ракетного вооружения и является частью системной работы по снижению военного потенциала агрессора.

Операции по поражению инфраструктуры российского ВПК, по данным военных, продолжатся.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

ВСУ нанесли удар по центру космической связи в Московской области

Силы обороны Украины в течение 21 июня и в ночь на 22 июня нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российских оккупационных сил. Под удар попали объекты связи, учебные полигоны операторов БпЛА и логистические узлы. Также подтверждено поражение инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что одним из ключевых объектов стал центр космической связи "Дубна" в Московской области. После удара на территории предприятия наблюдалось масштабное задымление, а последствия и размер нанесенных потерь в настоящее время уточняются.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду объектов на временно оккупированных и приграничных территориях. В частности, речь идет о полигоне подготовки операторов беспилотников в районе Дебальцево в Луганской области, а также о пунктах управления БпЛА вблизи Мирнограда и Перестройки в Донецкой области.

Также под огонь попали командно-наблюдательные пункты противника в районе Илек-Пеньковки Белгородской области РФ и вблизи Покровска в Донецкой области. Кроме того, был поражен автомобильный мост в районе Васильевки в Запорожской области, который, по данным Генштаба, используется для обеспечения российских войск.

"По результатам дополнительного анализа данных подтверждено поражение инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и двух автомобильных паромов. Эти объекты используются для обеспечения войск российских оккупантов в южных регионах Украины", — сообщили в Генштабе.

В военном командовании подчеркнули, что все пораженные объекты являются частью логистической и боевой системы российской армии, которая обеспечивает ведение войны против Украины.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE писали, что российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на фронте и увеличили количество ежедневных штурмов, однако несут значительные потери. Несмотря на применение авиации и дронов, украинские силы сдерживают атаки противника и удерживают позиции. Об этом рассказал военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Сергей Луговик.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 июня 2026 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинские подразделения на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях. Он заслушал доклады командиров о ситуации на фронте и действиях российских войск. По итогам поездки принято решение об усилении обороны на ключевых участках.