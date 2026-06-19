Россия оказывает давление: Сырский обсудил с военными ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинские подразделения на нескольких ключевых направлениях фронта. Он заслушал доклады командиров о ситуации на поле боя и действиях противника. Также был принят ряд решений по укреплению обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Александра Сырского.

Сырский об актуальной ситуации на поле боя

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части, выполняющие боевые задачи на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях.

На месте он заслушал доклады командиров бригад и пограничного отряда об оперативной обстановке, характере действий российских войск и состоянии обеспечения подразделений. По итогам работы Сырский принял необходимые решения и дал соответствующие указания.

Особое внимание главнокомандующий уделил ситуации на Константиновском направлении. Там он заслушал доклад командира 19-го армейского корпуса бригадного генерала Александра Бакулина об обстановке непосредственно в районе города и возможных сценариях развития событий. В ходе анализа стороны рассмотрели действия противника и его дальнейшие намерения.

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Оценивая ситуацию на фронте, Александр Сырский отметил характер действий российских войск:

"Российские оккупационные войска продолжают оказывать постоянное давление, имея преимущество в живой силе и не считаясь с потерями. Враг пытается продвигаться небольшими штурмовыми группами, искать слабые места в обороне и наращивать интенсивность атак. Мы своевременно выявляем эти намерения, ведем активную оборону и наносим противнику ощутимые потери".

Также во время поездки главнокомандующий отметил работу подразделений беспилотных систем 3-го пограничного отряда и наградил военнослужащих за эффективные боевые действия.

Отдельно он поблагодарил бойцов 19-го армейского корпуса, 56-й отдельной мотопехотной бригады и 156-й отдельной механизированной бригады за стойкость и профессионализм. Особое отличие получили военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые длительное время обороняют Часов Яр.

Сырский поблагодарил защитников за службу и подчеркнул важность их ежедневной работы на передовой.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Сырский сообщил о расширении использования беспилотных систем в подразделениях территориальной обороны. Также планируется создание новых дронных подразделений для усиления защиты северной границы Украины. Отдельно рассматривается вопрос о доукомплектовании бригад и продвижении на сержантские должности мотивированных военных с боевым опытом.

Новини.LIVE также писали, что Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии до 2030 года. Документ предусматривает глубокую модернизацию подразделений, постепенный отказ от устаревших советских систем и переход на украинское вооружение. Также планируется развитие собственного производства ракет и создание современной системы артиллерийской разведки.