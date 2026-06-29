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Главная Штаб Засада в Степногорске: ГУР ликвидировало "элиту" российских войск

Засада в Степногорске: ГУР ликвидировало "элиту" российских войск

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 10:50
ГУР Артан уничтожило элиту ВДВ РФ в Степногорске
Бойцы «Артана». Фото: кадр из видео

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Артан» без каких-либо потерь со своей стороны ликвидировали российских десантников-разведчиков. В конце мая 2026 года они тайно проникли в поселок Степногорск в Запорожской области для проведения пропагандистских съемок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУР.

Бойцы ГУР «Артан» заманили в ловушку элитные российские войска

В конце мая 2026 года командование российской оккупационной армии направило на штурм поселка Степногорск в Запорожской области подразделения разведки «ВДВ», которые в составе вражеских войск считаются элитными. У захватчиков была четкая цельсоздать пропагандистскую картинку о якобы оккупации этого населенного пункта и впоследствии доложить об этом.

Чтобы остаться незамеченными, россияне пошли на прорыв ночью во время сильного дождя, надев антитепловизионные накидки и включив системы радиоэлектронного маскирования. Однако украинская разведка сработала на опережение. Спецназовцы из подразделения «Артан» разгадали маневр врага, подпустили штурмовиков поближе и легко заманили их в ловушку в городской застройке.

Перед началом ликвидации украинские бойцы дали россиянам шанс сохранить жизнь и предложили сложить оружие, но те открыли ответный огонь. Боевое столкновение закончилось полной зачисткой определенного района Степногорска от диверсантов, при этом подразделение «Артан» выполнило миссию без каких-либо потерь.

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На месте бойцы ГУР обнаружили российские флаги, принесенные для пропагандистских фотосессий. Успешную спецоперацию удалось провести благодаря четкому взаимодействию с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МОУ и Сил обороны Украины.

«Предлагали сдаться, но враг выбрал другой путь. Так называемая «элита» армии РФ оказалась не готова к встрече с системной обороной ГУР. Благодаря преданности и профессионализму бойцов, слаженному взаимодействию со смежными подразделениями Департамента активных действий ГУР МОУ и Сил обороны Украины наши рубежи в секторе ответственности остаются нерушимыми», — пояснил командир «Артана» Виктор Торкотюк.

Новини.LIVE сообщали ранее, что спецподразделение ГУР МО «Артан» сейчас работает на Запорожском направлении. Это одна из самых горячих точек фронта, где враг пытается прорваться к областному центру. Командир разведчиков Виктор Торкотюк («Титан») рассказал о ситуации на фронте и особенностях боевых действий на этом участке.

Параллельно украинские силы активно уничтожают вражескую логистику: недавно в Запорожской области были поражены грузовики оккупантов, которые обеспечивали снабжение войск РФ на временно захваченных территориях и поддерживали работу «сухопутного коридора» в Крым.

российские войска Запорожская область ГУР
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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