Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает монтажнику оборудования

Монтажник. Фото иллюстративное: kyivvlada.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделениях людей, которые умеют работать с электроинструментами и готовы к работе на высоте. Речь идет о монтажниках оборудования.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 17 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности монтажника оборудование в полку "Азов"

Монтажник оборудования должен подключать и обслуживать абонентов, прокладывать кабель и обслуживать текущую сеть, настраивать сетевое оборудование абонентов, устанавливать роутеры, WiFi-мосты и антенны.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 40 лет. В армии нужны специалисты, которые умеют работать с электроинструментами, не боятся высоты, знают основы работы и настройки интернет-оборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Денежное обеспечение будет составлять 25–125 тысяч гривен. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.