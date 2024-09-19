Майор НГУ назвал мобилизационный возраст, введение которого поможет Украине победить в войне

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Война — это дело молодых. Для того, чтобы победить, в Украине нужно снизить мобилизационный возраст.

Об этом в интервью "Укринформу" в понедельник, 16 сентября, сообщил майор бригады "Рубеж" Нацгвардии, герой Украины Виталий Литвин.

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Майор заявил, что мобилизовать нужно украинцев от 22 лет. Сейчас на фронте приходится работать с дронами со сбросом, идти к позициям от трех до семи километров — молодым бойцам от 22 до 40 лет это делать легче, чем людям постарше.

"Я не хочу нивелировать заслуги людей, которым 50-55 лет. Когда человек собой занимается, он постоянно совершенствует свои физические параметры и также может выполнять задачи, но есть определенная нехватка личного состава в определенных подразделениях", — отметил Литвин.

Также он добавил, что на некоторых должностях младшие воины будут эффективнее. Например, 22-летний парень будет лучшим оператором БпЛА, чем 55-летний военнослужащий, потому что с детства пользовался телефоном, разбирается в технологиях и скорее усваивает информацию.