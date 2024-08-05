Минобороны Украины выявило несколько фейковых приложений Резерв+

В Минобороны ответили, сколько фейковых приложений Резерв+ удалось обнаружить
Министерство обороны Украины обнаружило три фейковых веб-приложения "Резерв+". Сайты находились в стадии создания.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона в понедельник, 5 августа.
Фейковые веб-приложения "Резерв+"
"Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения "Резерв+". Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась. Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку", — рассказала Черногоренко.
По ее словам, основным признаком фейкового сайта является его вебадрес. Он похож на настоящий, однако имеет определенные отличия.
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