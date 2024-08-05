Міноборони України виявило декілька фейкових застосунків Резерв+

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України виявило три фейкові вебзастосунки "Резерв+". Сайти перебували на стадії створення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону у понеділок, 5 серпня.

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Фейкові вебзастосунки "Резерв+"

"Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосунки "Резерв+". Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку", — розповіла Черногоренко.

За її словами, основною ознакою фейкового сайту є його вебадреса. Вона схожа на справжню, однак має певні відмінності.