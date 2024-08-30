Мобилизация в Украине 2024 — Минобороны прокомментировало ротацию

Призывники ВСУ на плацу. Иллюстративное фото: Армия.Inform

Военный призыв в украинскую армию вырос в 2,5 раза после принятия закона об усилении мобилизации. Однако вопрос ротации бойцов проводится исключительно в отдельных подразделениях.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины, информирует Telegraf.

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В оборонном ведомстве отметили, что показатели призыва выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года.

"Это позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов", — говорится в сообщении.

Скриншот заявления Минобороны

Также там добавили, что при достаточном числе подготовленных бойцов и успешном проведении призыва командование все же подготовит законодательные изменения по ротации и демобилизации. Сейчас продолжаются только локальные мероприятия по ротации и поддержке боеспособности ВСУ.

"В интересах выполнения мер восстановления боеспособности, организована и проводится ротация воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в составе группировок войск", — говорится в сообщении.

Однако сейчас речь идет только о предоставлении отпусков, доукомплектовании личным составом и техникой, а также проведении боевых обучений, в частности, на территории стран-союзниц, которое длится от двух недель до трех месяцев.