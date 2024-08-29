Резерв+ — у застосунку вже восени з'явиться онлайн-направлення на ВЛК

Застосунок "Резерв+" на телефоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" з'являться направлення на військово-лікарську комісію дистанційно, без відвідування територіальних центрів комплектування. Це буде доступно вже цієї осені.

Про це повідомила заступник голови міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю для Forbes Ukraine.

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За словами Черногоренко, вже цієї осені у застосунку "Резерв+" з'явиться онлайн-направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Вона пояснила, що кожен користувач застосунку зможе самостійно згенерувати направлення і воно матиме таку ж юридичну силу, як паперовий варіант.

Попри те, що заступник голови міністра оборони анонсувала появу цієї послуги восени, але точної дати вона не назвала.

"Ця функція дозволить знизити кількість відвідувачів у ТЦК. Тому, ті військовозобов’язані, які не хочуть стоять в чергах, можуть згенерувати направлення та пройти ВЛК, а не обов'язково йти за ним лише особисто в ТЦК", — зазначила чиновниця.

Також вона додала, що після обстеження військовозобов’язаний отримує статус "придатний" чи "непридатний" до несення військової служби в умовах воєнного часу.