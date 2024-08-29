Резерв+ — в приложении уже осенью появится онлайн-направление на ВВК

Приложение "Резерв+" на телефоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" появятся направления на военно-врачебную комиссию дистанционно, без посещения территориальных центров комплектования. Это будет доступно уже этой осенью.

Об этом сообщила заместитель главы министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью для Forbes Ukraine.

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Онлайн-направление на ВВК в "Резерв+"

По словам Черногоренко, уже этой осенью в приложении "Резерв+" появится онлайн-направление на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Она объяснила, что каждый пользователь приложения сможет самостоятельно сгенерировать направление и оно будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный вариант.

Несмотря на то, что замглавы министра обороны анонсировала появление этой услуги осенью, но точной даты она не назвала.

"Эта функция позволит снизить количество посетителей в ТЦК. Поэтому те военнообязанные, которые не хотят стоять в очередях, могут сгенерировать направление и пройти ВВК, а не обязательно следовать за ним только лично в ТЦК", — отметила чиновница.

Также она добавила, что после обследования военнообязанный получает статус "пригодный" или "непригодный" для несения военной службы в условиях военного времени.