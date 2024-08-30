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У Міноборони пояснили, на скільки збільшились резерви ВСУ внаслідок мобілізації

30 серпня 2024 10:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — Міноборони прокоментувало ротацію
Призовники ЗСУ на плацу. Ілюстративне фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовий призов до української армії зріс у 2,5 рази після ухвалення закону про посилення мобілізації. Проте питання ротації бійців наразі проводиться виключно в окремих підрозділах.

Про це заявили у пресслужбі Міноборони України, інформує Telegraf

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В оборонному відомстві наголосили, що показники призову зросли у 2,5 раза, порівняно з першим кварталом поточного року.

"Це дозволило нам збільшити показники призову військовозобовʼязаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на даному етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів", — йдеться у повідомленні. 

міноборони ротація зсу
Скриншот заяви Міноборони

Також там додали, що при достатньому числі підготовлених бійців та успішному проведенні призову, командування все ж підготує законодавчі зміни щодо ротації та демобілізації. Зараз же тривають лише локальні заходи з ротації та підтримки боєздатності ЗСУ.

"В інтересах виконання заходів відновлення боєздатності, організовано та проводиться ротація військових частин та підрозділів, які виконують завдання у складі угруповань військ", — йдеться у повідомленні.

Проте зараз мова йде тільки про надання відпусток, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойових вишколів, зокрема, на території країн-союзниць, яке триває від двох тижнів до трьох місяців.

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