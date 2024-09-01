Обновление данных в ТЦК — можно ли это сделать по истечении отведенного срока

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

У военнообязанных украинцев был срок в 60 дней, чтобы обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это также можно было сделать онлайн через приложение Резерв +.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко подчеркнула, что государство и министерство обороны выполнили свою домашнюю работу и запустили приложение ночью 18 мая. По закону у военнообязанных было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные.

"Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи могли делать это в законном поле. Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", — сказала она.

Замминистра добавила, что около пяти миллионов человек выполнили свой долг.

"В любом случае мы очень благодарны нашим гражданам за ответственность. Это невероятный результат", — подытожила Черногоренко.