Обновление данных в ТЦК — можно ли это сделать по истечении отведенного срока

В Минобороны объяснили, планируют ли продолжить обновление данных через Резерв+
У военнообязанных украинцев был срок в 60 дней, чтобы обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это также можно было сделать онлайн через приложение Резерв +.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Планируют продолжить обновление данных в ТЦК
Черногоренко подчеркнула, что государство и министерство обороны выполнили свою домашнюю работу и запустили приложение ночью 18 мая. По закону у военнообязанных было 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные.
"Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи могли делать это в законном поле. Будем предлагать, как это организовать, как это сделать", — сказала она.
Замминистра добавила, что около пяти миллионов человек выполнили свой долг.
"В любом случае мы очень благодарны нашим гражданам за ответственность. Это невероятный результат", — подытожила Черногоренко.
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