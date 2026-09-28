Генеральный штаб: ВСУ нанесли удар по ряду важных целей армии РФ

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины 27 сентября и в ночь на 28 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии. В частности, в районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие военные объекты РФ поразили украинские силы

В Виноградовке Запорожской области под удар попали пункт управления беспилотниками и временный пункт дислокации подразделения БПЛА российских войск.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

В Донецке Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. В Генштабе отметили, что систематическое поражение таких объектов должно снизить интенсивность применения российской армией ударных БПЛА и ослабить её возможности наносить ими удары по территории Украины.

Кроме того, в Донецкой области украинские военные поразили ремонтное подразделение в Мариуполе, склады боеприпасов в Макеевке и Устиновке, а также склад материально-технических средств российских оккупантов в Никольском.

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