Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Генштаб: ВСУ поразили Панцирь-С2, БПЛА и склады РФ

Генштаб: ВСУ поразили Панцирь-С2, БПЛА и склады РФ

Ua ru
28 сентября 2026 12:21
Генеральный штаб: ВСУ нанесли удар по ряду важных целей армии РФ
Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины 27 сентября и в ночь на 28 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии. В частности, в районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие военные объекты РФ поразили украинские силы

В Виноградовке Запорожской области под удар попали пункт управления беспилотниками и временный пункт дислокации подразделения БПЛА российских войск.

Генштаб: ВСУ поразили Панцирь-С2, БПЛА и склады РФ - фото 1
Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

В Донецке Донецкой области поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. В Генштабе отметили, что систематическое поражение таких объектов должно снизить интенсивность применения российской армией ударных БПЛА и ослабить её возможности наносить ими удары по территории Украины.

Кроме того, в Донецкой области украинские военные поразили ремонтное подразделение в Мариуполе, склады боеприпасов в Макеевке и Устиновке, а также склад материально-технических средств российских оккупантов в Никольском.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае России. После удара на территории предприятия был зафиксирован пожар.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 сентября народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак заявил, что удары украинских дронов по российским НПЗ создают дополнительные условия для укрепления позиции Украины на переговорах. По его словам, одним из ключевых вопросов встречи президентов Украины и США должна стать подготовка к зимнему отопительному сезону.

ВСУ военные Генштаб ВСУ война в Украине Силы обороны Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации