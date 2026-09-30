Третий армейский корпус продемонстрировал применение дронов К-2 против оккупантов

Военные. Фото: Третий армейский корпус

Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором запечатлена работа операторов 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" в ходе наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении в Донецкой области. На обнародованных кадрах FPV-дроны атакуют российскую пехоту и наносят удары по противнику с помощью сброса боеприпасов.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

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FPV-дроны атаковали российскую пехоту

На видео, обнародованном военными, видна работа операторов беспилотников по российским военным. FPV-дроны находят цели и сбрасывают боеприпасы на противников.

В корпусе отметили, что такие удары позволяют снизить риски для украинской пехоты во время боевых действий.

Что говорят в Третьем корпусе

"Чем больше уничтоженных оккупантов с помощью дронов — тем меньше рисков для нашей пехоты. Видео воздушной казни — от операторов подразделения!" — говорится в сообщении Третьего армейского корпуса.

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Военные не уточнили, когда именно и на каком участке Лиманского направления были сняты эти кадры.

Операция «Вивальди»

Ранее Новини.LIVE сообщали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил о завершении третьего этапа наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении. В ходе него украинские военные освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Также Новини.LIVE писали о том, что в населенных пунктах Новое и Катериновка военные использовали два заминированных советских БТРа в качестве беспилотных дронов-камикадзе, полностью уничтожив российский узел связи и систему управления.