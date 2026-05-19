Минимум 30000 грн: Сырский анонсировал новые зарплаты военным

Александр Сырский. Фото: кадр из видео

В Украине повысят зарплаты военным до 30 000 гривен. Также будут действовать дополнительные выплаты — прежде всего для тех, кто участвует в активных боевых действиях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Милитарному".

Как вырастут заплаты военным

Сырский рассказал, что минимальное денежное обеспечение военнослужащих планируют повысить. По словам главкома, также будут действовать дополнительные выплаты — прежде всего для тех, кто участвует в активных боевых действиях и служит на должностях, которых больше всего не хватает на фронте.

"Минимальный уровень денежного обеспечения будет 30 000 гривен. А дальше — доплаты", — сказал главком.

Он пояснил, что новая система должна учитывать не только деньги, но и сроки службы и потребности армии. По словам генерала, доплаты прежде всего должны касаться военных механизированных, мотопехотных, десантных, десантно-штурмовых, штурмовых бригад и морской пехоты.

Сырский отметил, что конкретные формулы и цифры будет определять Генштаб, а сама система должна быть гибкой и зависеть от ситуации на поле боя.

