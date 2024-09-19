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Когда в случае отказа в отсрочке следует обратиться в суд — ответ адвоката

19 сентября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, когда отказ в отсрочке следует обжаловать в суде
Военнослужащий в ТЦК держит в руке военный билет. Фото иллюстративное: cdn2.goloskarpat.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Рассмотрение вопроса о предоставлении отсрочки в Украине может занимать от двух недель до двух месяцев в зависимости от того, насколько загружены в этот период работники ТЦК. Есть и случаи, когда гражданам отказывают в оформлении отсрочки, например из-за неполного перечня документов. В этом случае можно обжаловать решение ТЦК в суде.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила адвокат юридической компании Riako&Partners Екатерина Анищенко.

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По словам правоведа, сроки рассмотрения заявления на предоставление отсрочки в разных областях или районах могут быть разными.

"Четких сроков нет. У меня было в практике и две недели, и два месяца, причем это касалось одного и того же ТЦК. Надо учитывать, что кто-то может быть в отпуске, что по определенным причинам может не собраться комиссия", — отметила Анищенко. .

О причинах отказа в отсрочке эксперт рассказала на примере случая из своей практики.

"В законе указано, что право на отсрочку от мобилизации имеет мужчина, ухаживающий за матерью с первой или второй группой инвалидности. У родственника клиента есть вторая группа инвалидности, есть акт осуществления ухода, а отказали, потому что не предоставлено заключение ВКК о том, что лицо со второй группой инвалидности нуждается в постороннем уходе. А в законе указано, что должен быть либо акт осуществления ухода, либо заключение ВКК, то есть не два документа одновременно", — пояснила представительница юридической компании.

По ее словам, при таких обстоятельствах нужно подавать иск в суд с просьбой признать отказ в отсрочке неправомерным и отменить его. Также действующее законодательство не запрещает военнообязанным представлять документы на оформление отсрочки повторно после получения отказа. Анищенко посоветовала при написании заявления указывать конкретный перечень предоставленных документов.

"Это как описание вложения, если вы отправляете конверт. Если, например, направляется неполный пакет искового заявления в суд, то суд составляет акт об отсутствии того или иного документа, поэтому нужно быть очень внимательным. Лучше не полениться и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь перечень документов", — подытожила адвокат.

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