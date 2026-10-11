ГУР нейтрализовало две группы российского спецназа и взяло в плен одного человека

Военные ВСУ. Фото: ГУР

Бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины обезвредили две группы российских спецназовцев в ходе контрдиверсионной операции. Речь идет о военнослужащих 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Об этом сообщается на сайте ГУР, передает Новини.LIVE.

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Как ГУР организовало засаду на российский спецназ

Как сообщили в ГУР, украинские разведчики установили состав вражеских групп и маршруты их передвижения благодаря агентурным источникам, в частности информации со стороны противника, а также техническим средствам разведки.

Полученные сведения позволили организовать засаду для перехвата российских военных. После обнаружения противника украинские бойцы нанесли огневой удар и зачистили местность. Одного российского спецназовца взяли в плен.

В разведке отметили, что 10-я отдельная гвардейская бригада спецназначения РФ является кадровым подразделением российской военной разведки. Ее военнослужащие участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в военной кампании России в Сирии.

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Присутствие представителей бригады на оккупированных украинских территориях фиксировалось ещё в 2014–2015 годах.

Также в ГУР сообщили о результатах работы "Спецподразделения Тимура" на Запорожском направлении за весь период проведения операции. По данным ведомства, российские войска безвозвратно потеряли 448 военнослужащих, ещё 85 оккупантов попали в плен.

Как сообщали Новини.LIVE, штурмовик спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины с позывным "Дерун" рассказал о сложностях проведения операции «Вивальди» в Донецкой области. По его словам, подготовка длилась до полутора месяцев, однако во время штурма бойцы столкнулись с минометными и артиллерийскими обстрелами, попыткой окружения и постоянной угрозой атак российских беспилотников.

Как сообщали «Новости.LIVE», 4 октября и в ночь на 5 октября Силы обороны Украины атаковали российские военные объекты на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Поражениям подверглись цели, связанные с использованием беспилотников, управлением войсками, системами связи и ремонтом техники, а также места скопления личного состава российской армии.