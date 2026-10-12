ПВО Третьего корпуса впервые сбила "Бандероль" и 4070 целей РФ

Военные Третьего армейского корпуса. Иллюстративное фото: facebook.com/ab3.army

Подразделения противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины в сентябре впервые сбили российский боеприпас типа "Бандероль". За месяц бойцы уничтожили в общей сложности 4070 воздушных целей противника, среди которых ударные и разведывательные беспилотники, малогабаритные БПЛА и другие средства поражения.

Результаты работы за сентябрь военные обнародовали в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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ПВО Третьего корпуса уничтожила более 4 тысяч воздушных целей

По данным корпуса, среди уничтоженных целей были 1558 ударных беспилотников, 104 разведывательных БПЛА и 2354 малогабаритных дрона. Также бойцы перехватили 47 беспилотников "Сокол-И", уничтожили четыре тяжёлых бомбардировщика и три управляемые авиабомбы.

Среди ударных дронов больше всего было "Молний" — 1356 единиц. Кроме того, военные сбили 12 "Шахедов", 95 "Гербер", 78 "Ланцетов", 15 "Италмасов", один "КУБ" и одну "Бандероль".

К разведывательным беспилотникам, уничтоженным за месяц, относились два "Гранаты", один "Мерлин", 15 "Кощеев", 16 "Скатов", 38 "КВО", 21 "Зала", шесть "Суперкамов" и пять "Орланов".

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"Современные вызовы войны требуют современных решений", — говорится в сообщении Третьего армейского корпуса.

Что известно о российской "Бандероли"

"Бандероль" — это реактивный боеприпас, сочетающий в себе характеристики малогабаритной крылатой ракеты и баражирующего боеприпаса. По данным Третьего армейского корпуса, в сентябре его подразделения ПВО впервые уничтожили цель такого типа.

Обнаруживали и уничтожали воздушные цели бойцы 1030-го зенитного ракетного полка "Аквила", Третьей штурмовой бригады, 53-й, 60-й и 63-й отдельных механизированных бригад, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, а также подчинённых подразделений Третьего армейского корпуса.

Другие новости штаба

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что, по оценке НАТО, в сентябре Россия потеряла в войне против Украины более 50 тысяч военных убитыми и ранеными. Из них до 28 тысяч могли погибнуть. Потери украинских Сил обороны за тот же период, по этой оценке, составили около 5 тысяч человек.

Также Новини.LIVE писали, что в Сухопутных войсках ВСУ создали собственные Дронные силы. Их возглавил полковник Андрей Остапенко. Подразделение будет выполнять задачи в интересах общевойсковых частей, развивать беспилотные системы и наземные роботизированные комплексы.