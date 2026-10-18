Россия атаковала Украину 180 дронами, ПВО сбила 152

Военнослужащий ВСУ. Фото: facebook.com/28mechanizedbrigade

В ночь на 18 октября российские войска атаковали территорию Украины с нескольких направлений. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 152 беспилотника, однако избежать попаданий не удалось: их зафиксировали в 20 точках, а обломки сбитых целей упали ещё в четырёх местах.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Количество сбитых целей. Фото: facebook.com/kpszsu

Какими дронами Россия атаковала Украину

По данным Воздушных сил, среди использованных беспилотников были Shahed, в частности 26 реактивных, S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Балистическую ракету "Искандер-М" запустили из Воронежской области России.

Беспилотники летели со сторон Орла, Брянска, Курска, Шаталова и Приморско-Ахтарска в РФ. Также их запускали из временно оккупированного Донецка и из Гвардейского в оккупированном Крыму.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Атака продолжается, в воздушном пространстве около десяти вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре подразделения противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса ВСУ впервые уничтожили российский боеприпас типа "Бандероль". Всего за месяц военные поразили 4070 воздушных целей, в том числе ударные и разведывательные дроны, малогабаритные БпЛА и другие средства поражения.

Также Новини.LIVE писали о том, что на седьмой день после освобождения Карповки, пока поблизости продолжались бои за соседнее Новое, в село прибыли командиры Госпогранслужбы Украины — генерал, два полковника и Герой Украины. Они зашли туда после того, как украинская пехота закрепилась на позициях. Ближайшие российские позиции тогда находились всего в 3,5 километра от села.