Росія атакувала Україну 180 дронами, ППО знешкодила 152

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: facebook.com/28mechanizedbrigade

У ніч проти 18 жовтня російські війська атакували територію України з кількох напрямків. За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 152 безпілотники, однак уникнути влучань не вдалося: їх зафіксували на 20 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще в чотирьох місцях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Кількість збитих цілей. Фото: facebook.com/kpszsu

Якими дронами Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил, серед застосованих безпілотників були Shahed, зокрема 26 реактивних, S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Балістичну ракету Іскандер-М запустили з Воронезької області Росії.

Безпілотники летіли з напрямків Орла, Брянська, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в РФ. Також їх запускали з тимчасово окупованого Донецька та з Гвардійського в окупованому Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу ЗСУ вперше знищили російський боєприпас типу "Бандероль". Загалом за місяць військові уразили 4070 повітряних цілей, зокрема ударні та розвідувальні дрони, малогабаритні БпЛА й інші засоби ураження.

Також Новини.LIVE писали про те, що на сьомий день після звільнення Карпівки, поки поблизу тривали бої за сусіднє Нове, до села прибули командири ДПСУ — генерал, два полковники та Герой України. Вони зайшли туди після того, як українська піхота закріпилася на позиціях. Найближчі російські позиції тоді розташовувалися лише за 3,5 кілометра від села.