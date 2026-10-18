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Головна Штаб Росія запустила по Україні 180 дронів та балістичну ракету

Росія запустила по Україні 180 дронів та балістичну ракету

Ua ru
18 жовтня 2026 09:26
Росія атакувала Україну 180 дронами, ППО знешкодила 152
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: facebook.com/28mechanizedbrigade

У ніч проти 18 жовтня російські війська атакували територію України з кількох напрямків. За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 152 безпілотники, однак уникнути влучань не вдалося: їх зафіксували на 20 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще в чотирьох місцях. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Зведення Повітряних сил ЗСУ про російську атаку в ніч проти 18 жовтня
Кількість збитих цілей. Фото: facebook.com/kpszsu

Якими дронами Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил, серед застосованих безпілотників були Shahed, зокрема 26 реактивних, S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Балістичну ракету Іскандер-М запустили з Воронезької області Росії.

Безпілотники летіли з напрямків Орла, Брянська, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в РФ. Також їх запускали з тимчасово окупованого Донецька та з Гвардійського в окупованому Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу ЗСУ вперше знищили російський боєприпас типу "Бандероль". Загалом за місяць військові уразили 4070 повітряних цілей, зокрема ударні та розвідувальні дрони, малогабаритні БпЛА й інші засоби ураження.

Також Новини.LIVE писали про те, що на сьомий день після звільнення Карпівки, поки поблизу тривали бої за сусіднє Нове, до села прибули командири ДПСУ — генерал, два полковники та Герой України. Вони зайшли туди після того, як українська піхота закріпилася на позиціях. Найближчі російські позиції тоді розташовувалися лише за 3,5 кілометра від села.

ЗСУ безпілотники ракета Повітряні Сили ЗСУ Повітряні сили Збиття дронів
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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